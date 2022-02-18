واشنطن: المزيد من القوات الروسية تتحرك باتجاه الحدود الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الجمعة، أن واشنطن ترى تقدم "المزيد" من القوات الروسية باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية رغم تصريحات موسكو عن انسحابات، بحسب واشنطن بوست.

وقال "أوستن "، في تصريحات صحفية، إنه رغم أن روسيا أعلنت أنها تعيد قواتها إلى الثكنة، لم نر ذلك بعد، منوهًا إلى أنه " في الحقيقة نرى المزيد من القوات تتحرك باتجاه تلك المنطقة، المنطقة الحدودية الأوكرانية ".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سيحضر معه التدريبات العسكرية المزمع انطلاقها غد السبت.

وقال بوتين، في اجتماع مع "لوكاشينكو" في قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا بالطبع سنتحدث عن الوضع الإقليمي وسنقيم كيفية تطور التعاون العسكري".

وأضاف بوتين: "الآن نستعد لمرحلة نشطة من التدريبات العسكرية، وغدًا سنشارك في أحد الإجراءات الجادة في سلسلة التعاون العسكري هذه".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، من اليوم، إن بوتين سيشرف على تدريبات قوة الردع الاستراتيجية المقرر إجراؤها في 19 فبراير.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأنه في 19 فبراير وتحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، سيتم إجراء تدريب لقوات الردع الاستراتيجي والتي سيتم فيها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وصرّح الكرملين، اليوم الجمعة، بأن المواجهات المسلحة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا "مقلقة جدا" في خضم الأزمة بين روسيا والدولة الغربية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "ما يجري في دونباس مقلق جدا وقد يصبح خطرا".

ونفى الكرملين، اليوم الجمعة، أن تكون التدريبات النووية الروسية ستؤجج التوترات مع الغرب، قائلا إن المناورات العسكرية جزء من عملية تدريب روتينية تتسم بالشفافية.