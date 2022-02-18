موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢ بحسب بيان وزارة المالية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢ تحتل عمليات بحث عالية، حيث يهم أكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، بشكل شهري الاطلاع على توقيت القبض الرسمي، وتستعرض «الدستور» عبر هذا التقرير توقيت الصرف وموعد صرف معاشات شهر مارس 2022 بحسب لهيئة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢

ومن هذا الجانب، حدد الكتاب الدوري المنظم لصرف رواتب موظفي الدولة وتصدره وزارة المالية بشكل ربع سنوي عن العام المالي الحالي 2021_2022 مواعيد صرف الرواتب عن شهر فبراير الجاري حيث تم تحديد الفترة من 23_ 28 فبراير للصرف ويتم تحويل الرواتب عبر حسابات البنوك التي تتعامل معها المؤسسات الحكومية، حيث يأتي عملية تنظيم الصرف من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 بين الموظفين والعاملين في جمهورية مصر العربية.



موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٢



وفي هذا السياق، تصرف رواتب ما يزيد عن ستة ملايين موظف/ة بالجهاز الإداري للدولة من البنوك خلال شهر مارس خلال الفترة من 26_31 مارس 2022 وفقا للمواعيد التي حددها الدكتور محمد المعيط وزير المالية في الكتاب الدوري، حيث تجرى عملية صرف رواتب موظفي أكثر من 33 وزارة وهيئة حكومية في يوم 26 مارس على أن يصرف رواتب أكثر من 23 وزارة وهيئة حكومية يوم 27 مارس ويصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة حكومية يوم 28 مارس وتم تخصيص 3 أيام لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في توقيتاتهم المخصصة.

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موعد صرف معاشات مارس المقبل

يذكر أنه تصرف معاشات شهر مارس 2022 في الأسبوع الأول من الشهر وفقا لقواعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك عقب أيام من انتهاء مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 وذلك لتفادي الزحام عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATm في ظل كورونا المستجد كوفيد 19 ومتحوراته التي تعد أكثر انتشاراً بين المواطنين خاصة كبار السن من المسنين في مختلف دول العالم.

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