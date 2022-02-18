في عيد ميلاده.. محطات في حياة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

يصادف اليوم 18 فبراير عيد ميلاد الفنان زكى فطين عبد الوهاب الذي قدم العديد من الأدوار السينمائية المتميزة وأخرج عدة أعمال فنية تركت بصمة لدى المشاهدين.

وفي سياق ذلك، يقدم الدستور في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة الفنان زكى فطين عبد الوهاب.