في عيد ميلاده.. محطات في حياة الفنان زكي فطين عبدالوهاب
يصادف اليوم 18 فبراير عيد ميلاد الفنان زكى فطين عبد الوهاب الذي قدم العديد من الأدوار السينمائية المتميزة وأخرج عدة أعمال فنية تركت بصمة لدى المشاهدين.
وفي سياق ذلك، يقدم الدستور في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة الفنان زكى فطين عبد الوهاب.
- اسمه بالكامل زكي فطين عبد الوهاب.
- ولد في 18 فبراير عام 1961 في منطقة وسط البلد بمدينة القاهرة.
- تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983.
- والدته الفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد ووالده المخرج الكبير والمنتج فطين عبد الوهاب.
- بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج مع المخرج الكبير على بدرخان في فيلم "أهل القمة" عام 1983.
- عمل مساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.
- سافر إلى أمريكا سعيا وراء خبرة جديدة، وعمل هناك مديرا في مواقع التصوير لعدد من الأفلام الأمريكية مثل "أقدار الحرب الدامية".
- شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".
- تزوج من الفنانة سعاد حسنى في بداية حياته وكان وقتها طالب في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما وكانت هى تكبره بعدة اعوام وقابلت والدته الفنانة ليلى مراد تلك الزيجة بالرفض التام لذلك لم يطل ذلك الزواج لاكثر من 5 اشهر.
- في عام 2017 أعلن إصابته بسرطان الرئة، وخضع لجلسات علاج كيماوي، وبعد عام من العلاج أعلن شفائه من المرض.
- أصيب في تلك الأيام بمرض السرطان فى المخ من الدرجة الرابعة.
- كتب للجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف، أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء".