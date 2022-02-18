الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 49 قضية تهريب بينهم 5 هجرة غير شرعية بـ«مستندات مزورة»

مستندات مزورة
مستندات مزورة

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كل المنافذ، للتصدي لكل محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن 7 قضايا تهريب بضائع، و39 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 1484 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 289 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

هجرة غير شرعية وزارة الداخلية الهجرة غير الشرعية الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

«برودة وأمطار».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الرئيس السيسى يلتقى نظيره القبرصى خلال القمة الأوروبية- الإفريقية ببروكسل

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوى عبر لبنان