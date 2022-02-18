الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة محامى دشنا المتهم بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين

حبس
حبس

تستكمل غدا السبت محكمة جنايات قنا، محاكمة "ب .ح"  محامى دشنا والمتهم بقتل شخص والشروع فى قتل اثنين

وشملت أسماء المتهمين بالقضية كلا من "م .ح" هارب ، و"ب .ح" محبوس محامي، و "ح .س"هارب ، و "و .م" هارب حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

- تفاصيل قرار الإحالة

وكشف قرار إحالة المتهم وثلاثة آخرين هاربين لمحكمة الجنايات ، بأنهم بدائرة دشنا بمحافظة قنا قتلوا المجني عليه "م. ا. ف" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا المتهمين من الأول حتى الثالث لهذا الغرض اسلحة نارية وهي بنادق آلية وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية ،قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق حال تواجد المتهم الرابع وائل علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "م. ا" و"ج ." شقيقته عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما، وتوجههوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا ذهابهما إليه وما أن ظفروا بهما حتي أطلقوا صوبهما وابلا من الأعيرة النارية فحدثت إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي ، قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتجمهر الأهالي حال تواجد المتهم الرابع وائل مسرح الجريمة للشد من أزرهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد قرار الإحالة بأن المتهمين من الاول وحتى الثالث  أحرز كل منهم سلاحاً ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات "حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه واحزروا أيضاً ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .

محكمة الجنايات تقرير الطب الشرعي محكمة جنايات شروع في قتل محكمة جنايات قنا

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