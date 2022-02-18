الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات موسعة لتنفيذ 35 قرار إزالة تعديات على 5641 مترا مربعا بالقليوبية

حملات إزالة مكبرة
حملات إزالة مكبرة للتعديات

تستمر الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي، وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لتنفيذ 35 قرار إزالة بمساحة إجمالية قدرها 5641 متر مربع تابعة لزمام هندسة رى مراكز بنها، وطوخ، ومشتول السوق، حيث تمت الازالات بحضور مسئولى هندسة الرى، وبالتنسيق مع مجلس مدينه طوخ، وبتأمين قوه من مركز الشرطة، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه.

الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن حملات الإزالة تأتى ضمن حملة إنقاذ النيل واسترداد أراضى الدولة، والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، مشيراً لـ"الدستور" إلى أن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لمختلف الأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات والمخالفات على شبكة الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، مع تنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية.

ياتى ذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه، التى أطلقت بداية من عام 2015 للحفاظ على الترع والمصارف والمجاري المائية من مختلف أنواع التعديات.

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