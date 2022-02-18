«الصحة»: 4 نصائح لمنزل آمن وخالي من كورونا ومتحوراته

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها للمحافظة على منزلهم آمن وخالي من فيروس كورونا ومتحوراته.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يجب عند زيارة أحد المواطنين من خارج المنزل المحافظة على نظافة وتطهير الأسطح باستمرار، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، وإذا كان يعاني أحد أفراد الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة يجب عدم الاختلاط به والاتصال بالخط الساخن 105.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجب التأكد من تطهير الأسطح بصفة دورية وغسل الأيدي بالماء والصابون بصفة دورية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1981 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 395235 حالة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2071 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 463370 من ضمنهم 395235 حالة تم شفاؤها، و 23580 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".