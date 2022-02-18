ضبط 2729 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2729 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.