الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2729 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الخوذة
الخوذة

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2729 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

خالفة لقائدى الدراجات النارية عدم إرتداء الخوذة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

السيسى: مصر استندت إلى بنيتها التحتية والتصنيعية فى ضمان توافر لقاحات كورونا

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

ريان جديد بأفغانستان.. وفاة الطفل «حيدر» فى بئر عميقة (فيديو)

الرئيس السيسى يصل مقر فعاليات ثانى أيام القمة «الأوروبية ـ الإفريقية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»