العسومي: قمة الجزائر تمثل بداية مرحلة مهمة من التضامن العربي

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جهود الجمهورية الجزائرية لإتمام انعقاد القمة العربية المقبلة على أراضيها، معرباً عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل بداية مرحلة مهمة من التضامن العربي، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة الذي عقدها رئيس البرلمان العربي بالقاهرة، مع إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية، وذلك قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد غدا السبت الموافق 19 فبراير الجاري بمقر جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية العربية في معالجة الكثير من التحديات التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جهته، استعرض رئيس المجلس الشعبي الجزائري، آفاق التعاون الثنائي وسبل تطويره وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المشاركات الإقليمية و الدولية بما يعزز الحضور العربي، مضيفا بأن الجزائر حريصة على إنجاح القمة العربية المقبلة وجعلها موعدا لالتئام الأشقاء العرب ولم شملهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد رئيس البرلمان العربي، خلال استقبال سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، أن الجمهورية الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية شهدت مسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، ما عزز من موقعها الحيوي في الوطن العربي والتي تأتي في إطار بناء جزائر جديدة قوية آمنة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من آمال وتطلعات.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه لنجاح القمة العربية المرتقبة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية باعتبارها قمة جامعة شاملة تعزز من مسيرة العمل العربي المشترك نحو التكامل والتعاضد وضمانة أمن واستقرار المنطقة.