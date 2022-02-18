الجمعة 18 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك بالتزامن مع انطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني.

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ويشهد وزير الأوقاف ومفتي الديار فعاليات افتتاح المسابقة الدولية للقرآن الكريم، والتي تقام للعام الخامس على التوالي دوليًا، ويشارك بها متسابقين من 66 دولة.

بورسعيد جاهزة لاستقبال المسابقة الدولية للقرآن الكريم

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وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أعلن في تصريحات سابقة، أن المحافظة قد انتهت من كافة الاستعدادات لمسابقة الدولية في دورتها الخامسة،  واستعدت لاستقبال الدول المشاركة 66 دولة بين عربية وافريقية واوربية وأمريكا وكندا.

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ومن جانبه صرح الاعلامى عادل مصيلحى مستشار محافظ بورسعيد، ومؤسس المسابقة الدولية للقرآن الكريم والمدير التنفيذى، إن المتسابقين يتنافسون فى أربعة فروع، وهي: حفظ القرآن الكريم بروايتين و حفظ القرآن الكريم برواية واحدة، والأصوات الحسنة، والابتهال والإنشاد الدينى .

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هذا ويؤدي الوزير والمفتي والمحافظ صلاة الجمعة بالمسجد العباسي، أحد المساجد الأثرية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور عددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية.

أمن عباس وزير الأوقاف مفتى الجمهورية طلاق وزير محافظ محمد نفي إعلامي المساجد افتتاح الجمعة كريم مدير

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