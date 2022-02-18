الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل «مستريح الخردة» فى الجيزة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة واثنين آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاحتيال عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" على خلاف الحقيقة عقب إيهامهم بمنحهم أرباح نظير ذلك، حيث قام بالاستيلاء على كامل الأموال وترك محل إقامته والهروب.

بإجراء التحريات تبين قيام مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك"، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه في سداد الأرباح للمبلغين فترة قصيرة، وبعدهــا امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية وقيامه بترك محل إقامته والهروب من ضحاياه عقب الاستيلاء على كامل المبالغ المُسلمة إليه.

كما أشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً في الحصول على أموالهم، كما أضافت التحريات أن المتهم محبوس حالياً بقسم شرطة الأهرام بالجيزة على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى عدة قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية القاهرة قسم شرطة الاموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين الجريمة المنظمة الاحتيال على المواطنين جهود أجهزة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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