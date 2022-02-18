بعد وفاة حيدر الأفغانى.. أطفال لقوا نفس مصير ريان

منذ وفاة الطفل «ريان أورام» عقب سقوطه في إحدى الآبار شمال المغرب، تكررت حوادث مشابهة لحادث ريان كان ضحاياها من الأطفال الصغار، وتكرر المشهد في المغرب، الجزائر، الهند، وأخيرا فى أفغانستان.

ويرصد «الدستور»، من خلال التقرير التالى، أبرز الحوادث المشابهة لحادث الطفل ريان المغربي.

مصرع طفل فى أفغانستان..

أعلن مسئولون في أفغانستان عن وفاة الطفل حيدر، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي علق في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان منذ الثلاثاء الماضي، في سيناريو شبيه لما حدث مع الطفل المغربي ريان.

ووصل عناصر الإنقاذ إلى الطفل حيدر، صباح اليوم الجمعة، بعد عمل متواصل طوال ليل الخميس الجمعة، حيث كانت الأرض الصخرية الوعرة تعرقل تقدمهم، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة.

وفتحت حفارات خندقا كبيرا مائلا في الأرض في محاولة للوصول إلى المكان الذي علق فيه الطفل.

واستخدم عناصر الإنقاذ الفؤوس مع اقترابهم من مكان الطفل حتى لا يسبّبوا اهتزازات كبيرة للأرض.

وسقط الطفل الأفغاني حيدر، الثلاثاء الماضى، في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، الصبي الذي يرتدي سترة زرقاء عالقاً في وضع الجلوس في البئر يسند كتفيه على الحائط، ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسمه.

وفاة طفل إثر سقوطه فى بئر بالجزائر..

توفي الطفل الجزائري عشعاشي فارس، البالغ من العمر 7 سنوات، على نفس طريقة الطفل ريان المغربي، حيث توفي إثر سقوطه داخل مطمورة تقليدية لتجميع مياه الصرف الصحي، في ولاية الشلف، وفقا لما نقلته صحيفة «النهار» المحلية الجزائرية.

وطالب أهالي المنطقة بتدخل السلطات البلدية لأجل تزويد المنطقة بشبكة الصرف الصحي.

وفاة طفل آخر فى المغرب

لقي طفل لم يبلغ من العمر 7 سنوات، مصرعه غرقا في بئر بمحافظة الخميسات غربي المغرب.

وتوفي الطفل غرقا في بئر مياه بعمق 50 مترا، بقرية "السبت" ببلدية مقام الطلبة غربي البلاد، وفقا لموقع «العمق المستقل».

وأفاد الموقع، نقلا عن مصدر محلي، بأن الطفل سقط في البئر في غفلة من أسرته، التي اكتشفت أنه في قعر البئر بعد البحث عنه.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي للخميسات قصد التشريح.

وفاة فتيات ونساء فى بئر بالهند

وفى حادث أيضا مشابه لحادثة الطفل ريان في المغرب، لقيت 13 امرأة وفتاة مصرعهن بعد سقوطهن في بئر عن طريق الخطأ خلال حضورهن حفل زواج في قريتهن شمال الهند.

وصرح أخيل كومار، المسئول في شرطة مقاطعة كوشينجار بولاية أوتار برادش الهندية، بأن الضحايا كن يجلسن على لوح حديدي يغطي البئر قبل أن يهوي بهن إلى الأسفل.

من جانبه، قال قاضي المقاطعة، أس. راجالينغام، إن البئر قديمة ولم تتحمل وزن المجموعة التي كانت تجلس على الغطاء الحديدي فانهارت، مضيفا أن الضحايا سقطن إلى الأسفل وسحقن تحت الركام.