تعيين 653 شابًا بالقطاع الخاص منهم 10 من «قادرون باختلاف» فى بورسعيد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 653 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 10 "قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 962 شاباً منهم 35 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 159 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 47 شكوى، تم تسوية 11 شكوي، وحفظ 6 منها، وإحالة 9 شكوى للمحكمة العمالية، و 3 لجهات أخرى، ومازالت 18 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود جديد، و 6000 جنيه منح زواج لـ 2 عمال، ومنحة وفاة احد اقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه، و 2 منحة وفاة 2 عمال بإجمالى 20 ألف جنيه.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 414 منشأة، دوري نهاري وحملات يعمل بها 13 ألفاً و 427 عاملا، أسفر عن تحرير 13 محضراً عمالياً، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 50 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 126 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 52 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 2 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 55 عاملا.

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية لـ 22 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بديوان المديرية، والانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة، فضلاً عن متابعة 4 خريجات على نفس المهنة لمركز التدريب.