الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين 653 شابًا بالقطاع الخاص منهم 10 من «قادرون باختلاف» فى بورسعيد

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 653 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 10 "قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 962 شاباً منهم 35 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 159 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 47 شكوى، تم تسوية 11 شكوي، وحفظ 6 منها، وإحالة 9 شكوى للمحكمة العمالية، و 3 لجهات أخرى، ومازالت 18 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود جديد، و 6000 جنيه منح زواج لـ 2 عمال، ومنحة وفاة احد اقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه، و 2 منحة وفاة 2 عمال بإجمالى 20 ألف جنيه.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر يناير الماضي، إلى أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 414 منشأة، دوري نهاري وحملات يعمل بها 13 ألفاً و 427 عاملا، أسفر عن تحرير 13 محضراً عمالياً، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 50 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 126 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 52 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 2 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 55 عاملا.

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية لـ 22 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بديوان المديرية، والانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة، فضلاً عن متابعة 4 خريجات على نفس المهنة لمركز التدريب.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد القطاع الخاص السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 18-2-2022

«أمن الجيزة» يكثف جهوده لكشف هوية قاتل «رودينا» فى أبوالنمرس

الامن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسن بمصر الجديدة

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

بعد 29 عاما على افتتاحه.. أبرز المعلومات عن متحف آثار الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»