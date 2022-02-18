الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مالاوى تسجل أول إصابة بشلل الأطفال فى إفريقيا منذ 5 أعوام

إصابة بشلل الأطفال
إصابة بشلل الأطفال في إفريقيا م

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في مالاوي رصدت إصابة طفلة بشلل الأطفال في العاصمة ليلونجوي، في أول حالة مكتشفة لفيروس شلل الأطفال في إفريقيا منذ أكثر من خمسة أعوام.

وذكرت المنظمة في بيان أن التحليل المعملي أظهر أن السلالة المكتشفة في مالاوي مرتبطة بتلك المنتشرة في باكستان حيث لا يزال المرض منتشرا.

وأضافت: "نظرا لأنها حالة وافدة من باكستان، فإن هذا الرصد لا يؤثر على حالة منطقة إفريقيا الخالية من فيروس شلل الأطفال".

وقالت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، إن الحالة المكتشفة في مالاوي هي لطفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وأصيبت بالمرض في نوفمبر.

وأضافت: "رصد النوع الأول من فيروس شلل الأطفال خارج البلدين اللذين لا يزال ينتشر بهما على نحو وبائي، وهما باكستان وأفغانستان، مصدر قلق حقيقي ويلقي الضوء على أهمية منح أولوية لأنشطة التطعيم ضد المرض".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن قارة إفريقيا يمكنها بدء حملة مكافحة سريعة بفضل مستويات المتابعة العالية لمرض شلل الأطفال.

كانت آخر حالة مكتشفة لفيروس شلل الأطفال في إفريقيا في نيجيريا في 2016. وتم رصد خمس حالات فقط على مستوى العالم في 2021.

الرعاية الصحية أفريقيا جنيف مالاوي العاصمة ليلونجوي الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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