تواصل أعمال مبادرة «سيوة بتتكلم أخضر»

تفقد محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال مبادرة “سيوة بتتكلم أخضر”، بحضور أحمد على باغي سكرتير المدينة، ومحمد عمران جيري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور كريم محروس، منسق المشروع، إن المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بالوعى البيئي، مضيفا إن المبادرة تنفذ بالتكامل بين جمعية التنمية الفكرية والبيئية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وجهات أخرى.

ولفت إلى أن برنامج المبادرة يهدف لرفع الوعى البيئي في المناطق السياحية، حيث انطلق البرنامج في مدينة سيوة تحت عنوان “سيوة بتتكلم أخضر”، ويستهدف البرنامج تدريب الأطفال على مفاهيم الحفاظ على البيئة وسبل نقل الوعي.

أعمال مبادرة �سيوة بتتكلم أخضر

أعمال مبادرة �سيوة بتتكلم أخضر

أعمال مبادرة �سيوة بتتكلم أخضر

أعمال مبادرة �سيوة بتتكلم أخضر

أعمال مبادرة �سيوة بتتكلم أخضر

أعمال مبادرة �سيوة بتتكلم أخضر

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