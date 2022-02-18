الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: 68 طائرة استطلاع أجنبية حلقت قرب حدود روسيا خلال أسبوع

طائرة
طائرة

نفذت 68 طائرة أجنبية عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

 

وأوردت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 47 طائرة استطلاع و21 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

 

و أشارت بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت مرتين لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، و أن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية.

 

و أكدت وزارة الدفاع منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.

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