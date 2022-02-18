أوكرانيا تتهم الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق حدودية شرقاً

اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الانفصاليين المدعومين من روسيا باستخدام دبابة لإحداث قصف مدفعي شرقي أوكرانيا.



وأوضح كوليبا، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن السلطات الأوكرانية أحصت حتى ساعات قليلة 42 حادثة إطلاق نار في المنطقة.



وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن "الانفصاليين أطلقوا النار على الأراضي الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة التي تحظرها اتفاقية مينسك"، مشيراً إلى استخدام دبابة في عمليات القصف.



واتهم وزير الخارجية الأوكراني روسيا أيضاً بنشر معلومات مضللة لإلقاء اللوم على أوكرانيا في الحادث.