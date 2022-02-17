العثور على جثة الطفلة رودينا مقتولة بطريق أبوالنمرس

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة الطفلة رودينا هاني، مقتولة بالقرب من قطعة أرض زراعية، بعد تغيبها أربعة أيام في ظروف غامضة، بطريق ترسا، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا بورود بلاغ من أسرة الطفلة رودينا هاني 4 سنوات، بتغيبها في ظروف غامضة، دون اتهام أحد بالتسبب في تغيبها.

في وقت لاحق وردت إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة الطفلة بالقرب من قطعة أرض زراعية بنطاق المركز.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة الطفلة ترتدي ملابسها، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

كلف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، لكشف ملابسات الجريمة، تركزت خطته على فحص كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفلة، وتتبع خط سيرها، والكاميرات بمحيط العثور على الجثة، فضلا عن فحص علاقات والديها ومعرفة وجود أية خلافات مع آخرين تتسبب في ارتكاب الجريمة.