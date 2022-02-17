تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب متعفنة داخل سيارة بالمعادى

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحرياتها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب متعفنة داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادى.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متعفنة لشاب "أ. ا" 28 سنة داخل سيارة في المعادي، ويرتدى كامل ملابسه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.