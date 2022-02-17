حبس متهم بتزوير حساب بنكى باسمه 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس متهم بالاحتيال والغش والتدليس وتزوير أوراق وتقديمها لأحد البنوك للاستيلاء على قرض بنكي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأمن حول نشاط المتهم الاحتياطي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط شخص لتزوير حساب بنكى باسمه منسوب صدوره إلى أحد البنوك، والتقدم به لبنك للحصول على قرض شخصي.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بالقاهرة طالباً الحصول على قرض شخصى بمبلغ مالى، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد - على خلاف الحقيقة - أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع لمدة عام تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه، بهدف إظهار أن له ملاءة مالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتزويره كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة (الفوتو شوب) وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بالإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.