الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب فريق المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب بمحل فول فى الشرقية

حريق نشب بمحل فول
حريق نشب بمحل فول

قررت النيابة العامة انتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بمحل فول وطعمية في مشتول السوق بالشرقية، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق للوقوف على ملابسات الواقعة، واستكمال التحقيقات.

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت بمساعدة الأهالي، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع بمحل فول وطعمية في مشتول السوق بالشرقية، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل دائرة مركز شرطة مشتول السوق.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمحل فول وطعمية ببندر مشتول السوق، إثر انفصال خرطوم أسطوانة الغاز، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي حريق محل فول الشرقية

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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