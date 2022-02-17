الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ12 مصابًا فى حادث دائرى أكتوبر

حادث دائري أكتوبر
حادث دائري أكتوبر

طالبت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ12 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري بحدائق أكتوبر، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف علي أسباب وملابسات وقوع الحادث.

كان مسئول غرفة عمليات المرور قد تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه قبل دريم لاند ووجود مصابين.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اتجاه أكتوبر، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا نقلوا إلى مستشفى زايد التخصصي، وتم استعدال السيارة وتسيير حركة سير الطريق دون أي معوقات.

النيابة العامة الاستعلام الحالة الصحية 12 شخص ا حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى حدائق أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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