الاستعلام عن الحالة الصحية لـ12 مصابًا فى حادث دائرى أكتوبر

طالبت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ12 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري بحدائق أكتوبر، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف علي أسباب وملابسات وقوع الحادث.

كان مسئول غرفة عمليات المرور قد تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه قبل دريم لاند ووجود مصابين.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اتجاه أكتوبر، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا نقلوا إلى مستشفى زايد التخصصي، وتم استعدال السيارة وتسيير حركة سير الطريق دون أي معوقات.