إصابة رئيس سويسرا بكورونا بعد يوم من إعلان انتهاء الوباء فى البلاد

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس إجنازيو كاسيس، بفيروس كورونا، وذلك بعد مرور يوم على إعلان نهاية الوباء في البلاد.

وكتبت السلطات الصحية الفيدرالية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس إيجابية"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "بعد مرور يوم على إعلان نهاية الوباء في البلاد".

وتحتفل سويسرا بـ"يوم الحرية" اليوم الخميس، عندما يتم إلغاء مجموعة من قيود كوفيد- 19 على الحياة العامة.

وأعلنت الحكومة، أمس يوم الأربعاء، أن الأشخاص غير الملقحين سيتم السماح لهم مجددا بدخول المطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية.

وسيتم إلغاء وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يلتقون على انفراد إلى جانب الإرشادات التي تطلب من الموظفين العمل عن بعد، كما سيتم الإبقاء على الالتزام بوضع الكمامات في المواصلات العامة ومنشآت الرعاية الصحية.

ويتعين أيضًا على طواقم دور رعاية المسنين الاستمرار في وضع الكمامات.

وذكرت الحكومة أن الوضع الوبائي في البلاد مستمر في التحسن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.