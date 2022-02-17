البحوث الزراعية: زراعة القصب بالشتلات يرفع إنتاجية الفدان لـ55 طنًا

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، قائلًا: "المشروع يهدف إلى تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة متوسط إنتاجية الفدان من 33 إلى 55 طنًا".

وأكد سليمان، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، لمصنع السكر بكوم أمبو بأسوان، أن المشروع يسهم أيضًا فى خفض تكاليف الزراعة، واستخدام الميكنة من الزراعة إلى الحصاد، فضلًا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش.

وتابع "أن المشروع يعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، كذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% مقارنة بالزراعة التقليدية ومن ثم زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته".

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبدالفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبدالقوى أمين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبدالوهاب، أسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

وكان وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان، اليوم، تفقد مصنع السكر بكوم أمبو، وذلك للوقوف على أوضاع المصنع ومتابعة خطط التطوير بالمصنع بهدف زيادة الإنتاج، حيث شارك الوفد فى لقاء بحضور اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، بحضور نواب محافظة أسوان.

وفى البداية نقل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، لأهل أسوان الذين يتمتعون بالطيبة والأخلاق.

وأكد الحصرى أهمية الدور الذى يقوم به مصنع السكر في كوم أمبو، قائلًا: لا يقل عن دور الجنود على الجبهة، نظرًا لأن توفير سلعة السكر الهامة للمواطن البسيط، أمر هام جدًا، حيث تعد تلك السلعة بمثابة "فاكهة" المواطن البسيط.

وقال الحصرى خلال كلمته، لا يخفى علينا المجهود الكبير الذى يبذله الرئيس السيسى في القطاع الزراعى وتأمين الغذاء المصرى باعتباره أمنًا قوميًا، مشيرًا إلى أن الزراعة هي الصناعة التي لها مقومات موجودة بالفعل لدينا، وبالفعل هناك صادرات كبيرة في قطاع الزراع يصل حجمها أكثر من خمسة مليون طن سنويًا، ونستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية زراعة قصب السكر لدى الرئيس السيسى والحكومة، ومجلس النواب، حيث سبق أن طالبنا من قبل بزيادة أسعار القصب والحكومة وافقت على رفع سعره بنحو ٩٠ جنيهًا، وكذلك زيادة سعر البنجر بنحو ٧٥ جنيهًا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: يمكننا تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولو بشكل نسبى في ظل التوسعات الكبيرة في زراعة البنجر، والشتلات الجديدة للقصب، وهو ما دفعنا لزيارة أسوان للوقوف على المشكلات التي تواجه ذلك القطاع على أرض الواقع، ومتابعة كل جديد بشأنه.

وقال: غرضنا الأسمى هو خدمة المزارع والصناعة المصرية والمواطن المصرى، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأطراف الثلاثة، بحيث يحقق المزارع ربح عادل، وكذلك المصنع أيضًا نحافظ عليه، وأيضًا المواطن يحصل على السكر بسعر مناسب.