مصرع وإصابة 7 فى انهيار جزئى بمبنى تحت الإنشاء بجمصة

لقي شخصان مصرعيهما وأصيب 5 آخرين، اليوم الخميس، في انهيار جزئي بسقف الطابق الثالث بمبنى تحت الإنشاء في مدينة جمصة محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، تبين أثناء العمل بسقف الطابق الثالث انهيار جزء منه على العمال بالموقع، فلقي 2 منهما مصرعيهما على الفور وأصيب 5 آخرين بإصابات مختلفة.

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى جمصة المركزي.

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير حول المتوفين والمصابين وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لتحديد سبب الانهيار.