رفع تراكمات تاريخية من منطقة مساكن العبد بالمقطم جنوب القاهرة

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مواصلة أعمالها لرفع التراكمات التاريخية بالمنطقة الجنوبية، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي بتنفيذ خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة بأحياء المنطقة الجنوبية وتحسين مستوى منظومة النظافة الجديدة حتى يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ في عملية النظافة.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه تم اليوم البدء في رفع تراكمات التاريخية من منطقة مساكن العبد بالمقطم، بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة.

البدء في رفع تراكمات التاريخية من منطقة مساكن العبد بالمقطم

وأوضحت الهيئة أنه تم رفع أكثر من ١٣ قلاب كبير الرتش والمخلفات الصلبة من الهدم والبناء تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة، ومديري المنطقة الجنوبية ورئيس الفرع وعمال النظافة بالفرع.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في وقت سابق انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون، والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور.

البدء في رفع تراكمات التاريخية من منطقة مساكن العبد بالمقطم

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم رفع ما يقارب من ٧٠٠ ألف م3 من المخلفات خلال ١٥ يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها ٢٤ سيارة نقل مخلفات و٣ لودر و٥ بوك و٢ حفار و٦٠ عاملا.

البدء في رفع تراكمات التاريخية من منطقة مساكن العبد بالمقطم

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال رفع المخلفات تأتي في إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

البدء في رفع تراكمات التاريخية من منطقة مساكن العبد بالمقطم

كما تفقد محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع، ويشارك فيها ٣٥٠ عاملا و٢٠ حاوية مكبس ، و١٥ سيارة قلاب ٢٠ طنا، و٢٠ سيارة قلاب ٤ أطنان، و١٠ سيارات قلاب ٢ طن، و٥ بوك، و٢ لودر كبير، و٢ لودر وسط، و٤ سيارات مياه، و٢ مكنسة مقطورة و5 أبراج، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى ٣٠ مترا.

البدء في رفع تراكمات التاريخية من منطقة مساكن العبد بالمقطم

كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة ٥٨٨ عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون والقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.