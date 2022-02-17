الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تختتم أعمالها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت اليوم الخميس، لجنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمالها التي تضمنت المرور على بعض مواقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لمتابعة سير الأعمال وجاهزيتها.

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صورة من الحدث 

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن اللجنة المشكلة من المهندس محمود عبدالمنعم بقطاع التشغيل والصيانة والمهندس مسلم عبد المؤمن بقطاع الصرف الصحي بالشركة القابضة وبمرافقة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وعدد من الموظفين المتخصصين قامت بالمرور على شبكات الصرف وشنايش الأمطار ومطابق الصرف الصحي التابعة لقطاع الصرف الصحي بشركة مطروح.

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صورة من الحدث 

وأوضح أنه تم المرور على الروافع الرئيسية والفرعية بمرسى مطروح وذلك للتأكد من الانجازات التي تم تنفيذها لمواجهة  الأمطار الغزيرة بفترة الشتاء وتجهيزات الطوارئ من فرق ومعدات وآليات عمل، وكذلك البدء في استعدادات استقبال فصل الصيف وتوافد المصطافين والتجهيزات المرتقبة.

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صورة من الحدث 

وأكد المهندس عبدالمنعم عباس بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة أنه تم المرور على الخط الساخن بشركة مياه مطروح في إطار الزيارة وتلاحظ سرعة الاستجابة لكافة الشكاوى التي تم استقبالها وحلها في الحال واشاد بمستوى أداء الموظفين في إنجاز الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرارية في المتابعة والحفاظ على المستوى في أداء الأعمال والمهام.

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صورة من الحدث 

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مطروح الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي مياة مطروح متابعة سير الاعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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