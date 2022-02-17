الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين

تطوير طريق ميت رهينة
تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين

واصلت أجهزة محافظة الجيزة، متابعة أعمال التطوير لطريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بمركز البدرشين، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

FB_IMG_1645102032420
تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها، إلى أن تمت أعمال استكمال أعمال رصف طريق ميت رهينة السياحي، وما تم به من انتهاء أعمال ومتابعة أعمال الرصف بشارع عباس عنانى بمدينة البدرشين، بجانب متابعة أعمال تركيب الانترلوك بشارع النيل السعيد،وجاءت الأعمال بقيادة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

FB_IMG_1645102025702
تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين

كان محافظ الجيزة، قد كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير الطرق والمحاور لتسهيل حركة المواطنين.
 وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بتنفيذ أعمال إزالة الإشغالات الثابتة و"التندات" والحواجز الخرسانية والحديدية والتعديات من على الطريق العام، و التي تعيق أعمال توسعة ورصف شارع الاعتماد، إضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة وذلك بمتابعه من السيد أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة. 

FB_IMG_1645102027743
تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين


كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بمتابعة استكمال أعمال إزالة البروز والتعديات وتوسعة شارع بورسعيد وذلك تجهيزاً لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين. 

تطوير طريق ميت رهينة طريق عباس عناني البدرشين محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

«الأعلى للجامعات» يؤكد بدء الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل

الرئيس السيسى يؤكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا

مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

الإنقاذ النهرى ينتشل جثة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة فى قنا

مصرع طفلتين وإصابة جدتهما فى انهيار منزل بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس