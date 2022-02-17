واصلت أجهزة محافظة الجيزة، متابعة أعمال التطوير لطريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بمركز البدرشين، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها، إلى أن تمت أعمال استكمال أعمال رصف طريق ميت رهينة السياحي، وما تم به من انتهاء أعمال ومتابعة أعمال الرصف بشارع عباس عنانى بمدينة البدرشين، بجانب متابعة أعمال تركيب الانترلوك بشارع النيل السعيد،وجاءت الأعمال بقيادة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين

كان محافظ الجيزة، قد كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لتطوير الطرق والمحاور لتسهيل حركة المواطنين.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بتنفيذ أعمال إزالة الإشغالات الثابتة و"التندات" والحواجز الخرسانية والحديدية والتعديات من على الطريق العام، و التي تعيق أعمال توسعة ورصف شارع الاعتماد، إضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة وذلك بمتابعه من السيد أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

تطوير طريق ميت رهينة وعباس عناني والنيل السعيد بالبدرشين



كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بمتابعة استكمال أعمال إزالة البروز والتعديات وتوسعة شارع بورسعيد وذلك تجهيزاً لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.