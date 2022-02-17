ضبط عامل ونجله بحوزتهما 15 طربة حشيش بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من القبض على عامل ونجله بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش، و300 جرام من مخدر الشابو، ونصف كيلو أفيون، وسلاح ناري، و10 طلقات، وذلك بقصد الاتجار.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عامل ونجله، يقيمان بناحية قرية برديس التابعة لمركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بترويج المواد المخدرة خاصة مخدري الحشيش والشابو، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، عن ضبط "عبدالمنصف.ف.ع"، 59 سنة، عامل، يقيم ببرديس، ونجله "م" 33 سنة، عامل، وبحوزتهما 15 فرش حشيش، و300 جرام شابو، ونصف كيلو أفيون تقريبًا، ومبلغ مالي، وفرد روسي، و10 طلقات، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.