الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل ونجله بحوزتهما 15 طربة حشيش بسوهاج

حشيش
حشيش

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من القبض على عامل ونجله بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش، و300 جرام من مخدر الشابو، ونصف كيلو أفيون، وسلاح ناري، و10 طلقات، وذلك بقصد الاتجار.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عامل ونجله، يقيمان بناحية قرية برديس التابعة لمركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بترويج المواد المخدرة خاصة مخدري الحشيش والشابو، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، عن ضبط "عبدالمنصف.ف.ع"، 59 سنة، عامل، يقيم ببرديس، ونجله "م" 33 سنة، عامل، وبحوزتهما 15 فرش حشيش، و300 جرام شابو، ونصف كيلو أفيون تقريبًا، ومبلغ مالي، وفرد روسي، و10 طلقات، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

مكافحة المخدرات الامن العام سوهاج مخدر الحشيش مخدر الشابو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

حقيقة دخول تامر حسنى فى غيبوبة

«الأعلى للجامعات» يؤكد بدء الفصل الدراسى الثانى السبت المقبل

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكى فى موسكو

«الصحة»: تخصيص رقم 1440 لاستقبال رسائل مرضى العزل المنزلى لكورونا

واشنطن: تسلمنا الرد الروسى على مقترح الضمانات الأمنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس