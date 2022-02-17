مزور يعترف: استخدمت «فوتوشوب» لتزوير حساب بنكي للحصول على قرض

اعترف متهم بتزويره كشف حساب بنكي للحصول على قرض، مؤكدًا استخدامه "الفوتوشوب" في عملية التزوير للحصول على القرض البنكي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتقدم لمسئولي أحد البنوك بالقاهرة طالباً الحصول على قرض شخصي بمبلغ مالي ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكي مزور باسمه منسوب صدوره لأحد البنوك يفيد - على خلاف الحقيقة – أن تعاملاته البنكية على ذلك الحساب بالسحب والإيداع لمدة عام تجاوزت الثلاثة ملايين جنيه بهدف إظهار أن له ملاءة مالية وإدخال الغش والتدليس على مسئولي البنك للحصول على ذلك القرض.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة (الفوتو شوب) وطباعته بأحد مقاهي الإنترنت بالإسماعيلية.