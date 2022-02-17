الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بمصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شخص في العقد السادس من عمره مجهول الهوية بجوار المعبد اليهودي بمنطقة مصر الجديدة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة شخص ملقاة بجوار المعبد اليهودي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مجهولة الهوية في العقد السادس من عمره، وعدم وجود أي إصابات خارجية، وعدم وجود أية مستندات تدل على الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة جثة شخص المعبد اليهودي مصر الجديدة مجهول الهوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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