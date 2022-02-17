الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لميكانيكي حاول سرقة «توك توك» بالإكراه في المنيا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس،  حضوريا بمعاقبة “أبو العلا. ا” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة السلاح الناري المضبوط  بحوزته والذخيرة وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربينى، وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوى وأحمد محمد صالح، وحضور عدنان حسام الدين محمد، وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن

وكشفت تحقيقات نيابة ديرمواس الجزئية فى القضية رقم 16400 لسنة 2021 جنايات ديرمواس والمقيدة برقم 2549 لسنة 2021كلى جنايات جنوب المنيا، أنه فى اليوم الأول من شهر أكتوبر الماضي، تلقى مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسرقة مركبة توك توك بالإكراه ملك “م. ت”، 42 سنة، قيادة الطفل “يوسف. م. ا”، 12 سنة، مقيمين مركز ديرمواس.

أكدت التحريات الأولية للبحث الجنائى جنوب المنيا صحة البلاغ، وأن مرتكب الواقعة “أبو العلا. ا. م”، 31 سنة، ميكانيكى، مقيم القوصية محافظة أسيوط، وبمناقشة الطفل “يوسف. م. ا”، 12 سنة، سائق التوك توك، المجنى عليه، قال إنه أثناء عمله على التوك توك طلب منه المتهم إيصاله إلى قرية بنى حرام وحال سيرهما أشهر المتهم سلاحا ناريا فرد خرطوش مهددة بالقتل فى حال عدم ترك التوك توك فقام بتعطيل الدراجة النارية واستغاثت بالأهالى والمارة وتمكنوا من ضبط المتهم والسلاح الناري وطلقتان بحوزته.

محكمة جنايات المنيا السجن المشدد نيابة ديرمواس سرقة توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

مصر تحذر من أحداث العنف فى "الشيخ جراح": ندين محاولات تهجير الفلسطينيين

بكاء وانهيار رجل الأعمال حسن راتب خلال محاكمته بقضية «الآثار الكبرى»

البورصة تنهى الأسبوع بخسارة 3.3 مليار جنيه.. وتراجع جماعى للمؤشرات

بعد الحكم بإعدام المتهم.. والدة «مهندس الدقهلية»: هذا قصاص الله فى الأرض

علاء حسانين: «الأهالى منعوا عيالهم يحفظوا قرآن مع ابنى بعد قضية الآثار»

تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى لـ5 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»

هآرتس: الطريق بات ممهدا لاتفاق بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس