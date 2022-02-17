المشدد 5 سنوات لميكانيكي حاول سرقة «توك توك» بالإكراه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، حضوريا بمعاقبة “أبو العلا. ا” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومصادرة السلاح الناري المضبوط بحوزته والذخيرة وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربينى، وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوى وأحمد محمد صالح، وحضور عدنان حسام الدين محمد، وكيل النيابة، وبأمانة سر ماهر محمد حسن

وكشفت تحقيقات نيابة ديرمواس الجزئية فى القضية رقم 16400 لسنة 2021 جنايات ديرمواس والمقيدة برقم 2549 لسنة 2021كلى جنايات جنوب المنيا، أنه فى اليوم الأول من شهر أكتوبر الماضي، تلقى مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسرقة مركبة توك توك بالإكراه ملك “م. ت”، 42 سنة، قيادة الطفل “يوسف. م. ا”، 12 سنة، مقيمين مركز ديرمواس.

أكدت التحريات الأولية للبحث الجنائى جنوب المنيا صحة البلاغ، وأن مرتكب الواقعة “أبو العلا. ا. م”، 31 سنة، ميكانيكى، مقيم القوصية محافظة أسيوط، وبمناقشة الطفل “يوسف. م. ا”، 12 سنة، سائق التوك توك، المجنى عليه، قال إنه أثناء عمله على التوك توك طلب منه المتهم إيصاله إلى قرية بنى حرام وحال سيرهما أشهر المتهم سلاحا ناريا فرد خرطوش مهددة بالقتل فى حال عدم ترك التوك توك فقام بتعطيل الدراجة النارية واستغاثت بالأهالى والمارة وتمكنوا من ضبط المتهم والسلاح الناري وطلقتان بحوزته.