بعد فشل العثور عليهم.. إقامة صلاة الغائب علي ضحايا مركب الحسين

أكد ياسر حامولة، المتحدث باسم لجنة إدارة ازمة «مركب سيدنا الحسين» ببرج البرلس في كفر الشيخ، أن صلاة الغائب سوف تقام على أرواح ضحايا غرق مركب سيدنا الحسين الأربعة، غدًا عقب صلاة الجمعة 18 فبراير في جميع مساجد البرلس، والعزاء بدار مناسبات أبو العزائم ببرج البرلس، ويأتي ذلك بعد فشل العثور على جثامينهم بعد غرق مركبهم في البحر منذ أكثر من شهرين.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد أعلن في يناير الماضي إنه تم العثور على 2 من جثامين ضحايا الصيادين بدمياط بعد تعرض مركب سيدنا الحسين للغرق في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات البحرية والغواصين من البرلس والمحافظات المجاورة، وخروج طائرة استكشافية من القوات البحرية أمس، للوقوف على مستجدات الأمر، والتواصل مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

وأضاف المحافظ أنه أجرى اتصالات هاتفية مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمخابرات الحربية والقوات البحرية، ويونس عبدالرازق، ومحمد ذكى، وأعضاء مجلس النواب، والجهات المعنية، للتنسيق حول آخر تطورات حادث غرق المركب وجهود عمليات الإنقاذ فى حدود المحافظتين.

جدير بالذكر، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تواصل هاتفياً مع أسر الصيادين المفقودين، وأرسل وفداً لأسر الصيادين.

فيما طالب الاتحاد التعاوني للثروة المائية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة صرف إعانات مالية لضحايا مركب سيدنا الحسين، والذي يعمل بالمياه البحرية بكفرالشيخ ترخيص برج البرلس، والذي غرق في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل محافظتي بورسعيد ودمياط، وكان على متنه 9 صيادين، تم إنقاذ 3 منهم وانتشال جثمانين وبقي 4 في عداد المفقودين حتى الآن، وما زال البحث جاريا عنهم.

وقال الاتحاد، في خطاب أرسله إلى الوزيرة، حصل «الدستور» على صورة ضوئية منه، الآتي: "إنه نظرًا للحادث الأليم الذي تعرضت له مركب الصيد الآلية المسماة "سيدنا الحسين" والتي تعمل في المياه البحرية بكفرالشيخ ترخيص برج البرلس، لذا فإننا نأمل من سيادتكم التكرم بإصدار تعليمات لصرف إعانة لأهالي ضحايا هذا الحادث الأليم".