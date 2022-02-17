الخميس 17 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بني سويف تحتل المركز الخامس محليًا و«201-250 »عالميًا

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على الترتيب الخامس محليًا، و201 – 250 عالميًا طبقًا لنتيجة تصنيف «Times Higher Education» البريطاني لعام 2022 للجامعات الشابة، حيث أُدرجت جامعة بني سويف ضمن 17 جامعة مصرية في هذا التصنيف؛ والذي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية تتضمن عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)؛ البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)؛ الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

وقال الدكتور منصور حسن، إن جامعة بني سويف قد تميزت هذا العام بارتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالمقارنة بالعام الماضي وارتفاع معدلات الاستشهاد النوعي، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضي، مؤكدًا أن الجامعة قد حافظت على نفس القيم في معيار العلاقات الدولية، كما أن تميز جامعة بني سويف بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة، قد أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضى، وأيضًا زيادة فى عدد الإناث ونسبتهم للذكور فى أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة.

ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.

وأشادت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة بني سويف بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.

جامعة بني سويف هيئة التدريس الطلاب الوافدين البحث العلمي براءات الاختراع تصنيف تايمز البريطاني الدكتور منصور حسن

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حوار مع فضيلة الإمام

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