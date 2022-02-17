بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في «الآثار الكبرى»

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين في اتهامهم و21 آخرين بالتنقيب عن الآثار، وجرى إيداع المتهمين قفص المحكمة وسط حراسة مشددة.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة ممثل النيابة، الذي قال: "إن النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمون نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا أنهم بعيدون عن العقاب".

وتابع: المتهمون قاموا بالتنقيب عن الآثار وكشفت تقارير المجلس الأعلى للآثار وفحص المضبوطات، عن أنها عبارة عن عملات نقدية وحلى من بينهم مقلد، والباقي أثري يعود للعصور الإسلامية، واليونانية، والرومانية، وجميعها أثرية ويخضعون لحماية الآثار وهو ما أثبتته النيابة لمواقع الحفر.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ 50 مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاءً منها بقصد تهريبها خارج البلاد فأثناء انشغالنا بهموم الوطن، قصد المتهمون هدمه "فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن فعمدوا إلى سرقة التاريخ".