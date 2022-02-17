الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة تواصل اليوم إطلاق 11 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

قوافل طبية
قوافل طبية

تواصل وزارة الصحة والسكان، اليوم، عمل 11 قافلة طبية، أطلقتها أمس الأربعاء، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وديبونو مركز ادكو محافظة البحيرة، والروضة مركز السنطة محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة.

كما تشمل القوافل مناطق  السوالم ومركز كفر سعد محافظة دمياط، والزيات محافظة مطروح، وكوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا، والمركز الحضري مركز أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وكوم ادريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، والمواساة مركز ادفو غرب محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألفًا و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفًا و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألفًا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

الصحة قافلة طبية المناطق النائية الخدمات الصحية مبادرة الرئيس حياة كريمه المحافظات الحدودية الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى تطالب سارة التونسي بـ10 ملايين جنيه

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية مع بنك أبوظبي الأول

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب حشيش في «برطمانات حلوى وسجائر إلكترونية»

400 طالب بـ«تجارة عين شمس» يتقدمون للامتحانات المؤهلة لمنحة الـAUC

وزيرة الهجرة تجتمع بمنظمي «مصر تستطيع بالصناعة» في العاصمة الإدارية

صحيفة سعودية: الأزمة الأوكرانية الروسية لم تنته بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح