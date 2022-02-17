الصحة تواصل اليوم إطلاق 11 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

تواصل وزارة الصحة والسكان، اليوم، عمل 11 قافلة طبية، أطلقتها أمس الأربعاء، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وديبونو مركز ادكو محافظة البحيرة، والروضة مركز السنطة محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة.

كما تشمل القوافل مناطق السوالم ومركز كفر سعد محافظة دمياط، والزيات محافظة مطروح، وكوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا، والمركز الحضري مركز أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وكوم ادريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، والمواساة مركز ادفو غرب محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألفًا و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفًا و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألفًا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.