الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة الفنادق تطالب الفنادق بسرعة الانتهاء من تركيب الشبكات الداخلية للإنترنت

رفع سرعة الإنترنت
رفع سرعة الإنترنت

أصدرت غرفة المنشات الفندقية، برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، منشورا إلى فنادق القاهرة والجيزة فئة الأربع والخمس نجوم، وفنادق شرم الشيخ فئة الـ3 و4 و5 نجوم، تطالب فيه بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل الشبكات الداخلية وفق المواصفات الخاصة بالاتصال السريع بشبكة الإنترنت فى موعد أقصاه 30 من شهر من شهر يونيو المقبل.

وأشارت الغرفة إلى أن الدكتور  خالد شريف - مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، أكد على ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل الشبكات الداخلية بالفنادق وفق المواصفات القياسية الخاصة بالاتصال السريع بشبكة الإنترنت، والتى تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة إدارة سلاح الإشارة بالقوات المسلحة وعضوية وزارة السياحة والآثار والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلاح الإشارة بالقوات المسلحة.

وأوضحت الغرفة أن هناك اتفاقًا تنفيذيًا بين غرفة المنشآت الفندقية والشركة المصرية للاتصالات بشأن رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية.

وتعمل وزارة السياحة والآثار حاليا على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وتبدأ الوزارة بالفنادق الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، وذلك استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ "COP27" الذى ستضيفة شرم الشيخ فى آخر نوفمبر الجارى.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على العديد من مشروعات ميكنة الخدمات  السياحية، وربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة الإنترنت والذى يستهدف 40 متحفًا وموقعًا أثريًا مفتوحين للزيارة، على أن يتم البدء بالمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين تجربتهم أثناء الزيارة بالإضافة إلى تأهيلها للسياحة الميسرة.

غرفة المنشأت الفندقية فنادق القاهرة فنادق شرم الشيخ شبكة الإنترنت سلاح الإشارة بالقوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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