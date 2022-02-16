نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير حرف إعادة تدوير مخلفات النخيل

بحثت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر َوالذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بحضور محمود سبع رئيس فرع الجهاز وأحمد بشير الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأكدت نائب المحافظ أن المشروع يهدف إلى تطوير حرف إعادة تدوير مخلفات النخيل ومساعدة أصحاب هذه الحرف على تحسين جودة إنتاجهم وتسويق المنتجات، فضلاً عن منح المتدربات حقيبة أدوات وخامات في نهاية البرنامج التدريبي.

كما أشادت بمبادرة المؤسسة لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال شراء المنتجات وطرحها بمواقع التسوق الإلكتروني لتخفيف تداعيات جائحة كورونا على أصحاب الحرف المختلفة.