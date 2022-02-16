وائل جسار يكشف لـ«الدستور» كواليس أغنيته الجديدة

يواصل النجم اللبناني وائل جسار، تحضيراته لأغنية جديدة يتعاون فيها مع إحدى المطربات استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الـ"ديو".

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه انتهى خلال الفترة الماضية من تسجيل أغنية جديدة مع إحدى المطربات والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأغنية من ألحان الملحن مدين.

وأضاف “جسار”، أنه لا يمكنه في الوقت الحالي الإفصاح عن اسم المطربة مؤكدًا أن الأغنية تحمل العديد من المفاجأت للجمهور وستكون الأغنية بشكل جديد ومختلف متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.

أخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح يوم 20 يناير الماضي، النجم وائل جسار أغنية عيان عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القباتي، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.

كلمات أغنية “عيان”

عيان مدهوره حالتي بتلات امراض عاطفيه

تفكير علي شوق علي حيره وانت ولا حاسس بيا

الكل قالولي علاجي عند اللي عمل كده فيا

عايزك تهتم بحالتي ارجوك طمني عليا

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنه منك حب وحنيه

دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شويه

لو بس انت رضيت عني هديلك قلبي هديه

او تاخد قلبي تبني وتجيب حبه حنيه

انا شوقي لا نافعه تاني ولا دي مشاعر طبيعية

شوف من امتي انا مستني الضحكه الاولانيه

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنه منك حب وحنيه

دانا من وانا بحكيلك بس اتحسنت شويه

عيان مدهوره حالتي بتلات امراض عاطفيه

تفكير علي شوق علي حيره وانت ولا حاسس بيا