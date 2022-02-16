أيتن عامر تكشف كواليس مشاركتها فى مسلسل «مكتوب عليا»

تعيش الفنانة أيتن عامر، هذه الفترة حالة من النشاط الفني، خاصة بعدما طرحت مؤخرًا أغنية “بناقص” من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة، كما أنها تشارك أيضًا في بطولة مسلسل "الرواية"، وهو نوعية جديدة من الدراما، وتشارك فيه مع نخبة من نجوم الفن، أبرزهم شيري عادل، ومحمود عبدالمغني، وأحمد الشامي، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

وقالت الفنانة أيتن عامر، إنها تجسد شخصية بنت اسمها "رؤية" وهي ابنة خالة الفنان أكرم حسني، متابعًة: "كل اللي أقدر أقوله عنه في الوقت الحالي، إن الدور جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، و"مكتوب عليا" سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لأنه عمل عبارة عن مزج بين الدراما الاجتماعية والرومانسية والكوميدية، و الجمهور دائما يميل للدراما المتعددة".

وتابعت عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سعيدة جدًا، والكواليس دمها خفيف جدًا، يعني معانا أكرم حسني وعمرو عبدالجليل في عمل واحد، وأجواء التصوير على قد ما هي تعب، بس لذيذة وكلنا بنحب بعض ومتعاونين مع بعض، وكلنا بنحاول الاجتهاد عشان نقدم عمل جيد للمشاهدين يناسب موسم كبير بحجم دراما رمضان، ويشاركنا في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم الفنان عمرو عبدالجليل وآخرين والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي".

وتنافس الفنانة آيتن عامر خلال موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل “مكتوب عليا” الذي تقدم خلاله دور البطولة النسائية مع الفنان أكرم حسني، وتجسد من خلال العمل دور فتاة تدعى “رقية” ابنة خالة أكرم حسني وتجمعهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.