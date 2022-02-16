الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الصومالي يستعد للمشاركة في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

عبد السعيد موسى علي
عبد السعيد موسى علي

وصل وزير الخارجية الصومالي، عبد السعيد موسى علي، اليوم، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ويلتقي قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبي والإفريقي في الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية، المقرر عقدها فى بروكسل يومي 17 و18 فبراير الجاري. 

تحدد التوجهات الإستراتيجية

ويشارك قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالقمة.

ومن المقرر أن تسهم القمة في تحديد الأولويات الأساسية للسنوات المقبلة، ومن شأنها أن تحدد التوجهات الاستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين، حيث يسعى الاتحادان الأوروبي والإفريقي إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والإنعاش الاقتصادي.

إطلاق حزمة من الاستثمارات

كما تقدم القمة فرصة متميزة لوضع أساسيات وتجديد وتعميق علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقي على أعلى المستويات السياسية معتمدة على الثقة المتبادلة ووجود الاهتمامات المشتركة فيما بينهما. 

ومن المتوقع أن يناقش القادة كيف لهاتين القارتين"أوروبا وإفريقيا" تحقيق مزيد من التنمية. 

حيث أن القمة تهدف الى إطلاق حزمة من الاستثمارات أخذا فى الاعتبار التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية وأزمة الصحة الحالية، ومن المقرر أن يناقشوا وسائل وسبل دعم  تحقيق الاستقرار والأمن، في إطار متجدد لتحقيق الأمن والسلام.

جدير بالذكر أن القمة الأوروبية الإفريقية عقدت فى دورتها الخامسة فى نوفمبر 2017 فى أبيدجان، وخلال هذه القمة أعلن القادة المشاركون بالقمة 4 محاور استراتيجية للعمل عليها تمثلت فى إتاحة الف الإقتادية للشباب، الأمن والسلام والهجرة. 

وزير الخارجية الصومالي العاصمة البلجيكية بروكسل الاتحاد الافريقى الاتحاد الأوروبي الإنعاش الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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