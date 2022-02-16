الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير زراعة أوروجواي واتحاد الغرف التجارية يتفقان على عقد منتديات أعمال مشتركة

وزير زراعة أوروجواي
وزير زراعة أوروجواي

عقد الاتحاد العام للغرف التجارية لقاءا موسعا مع فرناندو ماتوس، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأوروجواي والوفد المرافق له، لبحث تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث تم الاتفاق علي البدء الفوري في عقد منتديات أعمال مشتركة افتراضية بين رجال الأعمال في البلدين  للوقوف علي كافة الفرص المتاحة لتنمية التجارة البينية و تجارة القيمة المضافة بين البلدين استعدادا لتنظيم زيارة بعثة اقتصادية مصرية لدولة الأورو[واي لمناقشة بدء الأعمال المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال ماتوس إن بلاده تتطلع لتنفيذ برامج تنمية اقتصادية علي غرار ما نفذته مصر من تطور كبير منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يعد الأقوى والأكثر جذبا للاستثمارات الدولية المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد على عمق العلاقات السياسية بين البلدين والتي تمتد لـ90 عاما من التعاون السياسي والتقارب المستمر بشأن القضايا الدولية بما يخلق مناخا مستقرا لتنمية العلاقات المشتركة خاصة مع وجود العديد من المجالات الواعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

حضر اللقاء ادريانا ليسيديني سفيرة أوروجواي بالقاهرة ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء شعبتي المصدرين و المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن جهته، قال المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي هامش لقاءات رجال الأعمال بالبلدين، إن الواردات المصرية من الأسواق الأوروجوانية قد تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصلت إلى 71.6 مليون دولار خلال عام 2020 مقارنة ـ18 مليون فقط خلال عام 2018 بينما تراجعت الصادرات المصرية تقدر بحوالي 20 مليون دولار خلال عام 2020 مشيرا الي أن أهم الصادرات المصرية للأسواق الأوروجوانية تتركز في الأسمدة وأجهزة كهربائية والمحضرات الغذائية، بينما تتركز أهم الواردات المصرية في بذور زيتية ومنتجات الألبان وخام الصوف.

وأضاف العربي أن تبادل البعثات التجارية المشتركة في الوقت الراهن سيكون له مردودا كبيرا علي العلاقات التجارية المشتركة بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

تفاصيل لقاء وزير زراعة اوروجواى باتحاد الغرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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