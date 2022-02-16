تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام سيدة بعرض طفلها للبيع

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام سيدة و3 آخرين، بعقد صفقة لبيع طفلها الرضيع مجهول الأب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

ونستعرض في هذا التقرير تقرير الطب الشرعي.

ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بقطاع الطب الشرعي من أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المتهمة "ا.س" اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء الطفل الرضيع وعلى ذلك فلا يوجد ما يمنع كون الطفل الرضيع ابن سالفة الذكر.

جاء بأقوال رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالشر بأن تحرياته توصلت إلى أنه على إثر علاقة فيما بين المتهم الأول والرابعة قامت الأخيرة بتسليمه أحد طفليها (حديث الولادة) ليتولى رعايته، فقام بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث بعرضه للبيع مقابل مبلغ مالي واستخدموا في ذلك حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المسمی محمد دوشه.

وأضاف أنه وبالتواصل مع أحد طالبي الشراء للتقابل لإتمام الصفقة فتم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة قاصدين من ذلك بيع الطفل للحصول على المبلغ المالي المتفق عليه.

كما جاء بأقوال مدير إدارة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالشرعية بأن تحرياته توصلت إلى صحة ما أسفرت عنه التحريات، مضيفًا أن المتهمة الرابعة وضعت طفلي توأم وقيامها بالاشتراك مع المتهم الأول ببيع أحدهما حديثي الولادة - مقابل مبلغ مالي لآخرين مجهولين.

وأضاف أنه وعلى إثر خلافات بينهما قامت بترك الطفل الأخر - محل واقعة الضبط المجراه من الشاهد الأول - معه ، فقام سالف الذكر بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث بمحاولة بيعه إلا أنه تم ضبطهم.

وأضاف بعدم توصل تحرياته إلى تحديد والد الطفلين المجني عليهما لكون المتهمة الرابعة سيئة السمعة والسير والسلوك.

كانت قد أحالت النيابة العامة، سيدة و3 آخرين، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة عقد صفقة لبيع نجل الأولى مجهول الأب (الطفل الرضيع) عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، "م. ج"- 23 سنة - بدون عمل و"ا. م" - 29 سنة - مندوب مبيعات و"ع. م" 22 سنة – و"إ. س" 29 سنة - بدون عمل، لأنهم في خلال عامي 2020 و2021 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة المتهمون من الأول إلى الثالث اتجروا بالبشر بأن تعاملوا في المجني عليه الطفل (حديث الولادة) نجل المتهمة الرابعة - محل واقعة الضبط - بقصد استغلاله للحصول على ربح مادي مساسًا في حقه في الحماية من الاتجار به من أجل الحصول على منفعة مادية وذلك بعرضه للبيع على أحد راقبي الشراء مستغلين في ذلك حداثة عمره حال كون الأول متولي رعايته وتربيته.