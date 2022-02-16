الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منصة حصص مصر: «لايفات» لمساعدة طلاب الشهادة الثانوية على المذاكرة أونلاين

حصص مصر
حصص مصر

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة حصص مصر بصدد تكثيف كل ما يخص الشهادة الثانوية، وذلك قبل الامتحانات الخاصة بهم فى يونيو المقبل.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة: سيكون هناك بث مباشر و"لايفات" للدروس والتحدث مع الطلاب بطريقة الأون لاين لاستقبال الأسئلة الخاصة بهم والرد عليها.

ومنصة «حصص مصر» هي منصة وزارة التربية والتعليم، التي تستهدف في هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

وفيما يتعلق بالحملة الإعلامية التي أطلقتها منصة حصص مصر من خلال سفير المنصة الفنان أحمد أمين، فقد حققت الحملة 19 مليون مشاهدة عبر جميع المنصات حتى الآن، فضلا عن وجود 250 ألف زائر للمنصة، وأكثر من 10500 ألف مشترك، بالإضافة لحجم مختلف من مشاهدة الفيديوهات التعليمية وحل الأسئلة على المنصة.

وتقدم المنصة محتواها التعليمي للمدارس العربية ولغات إنجليزي ولغات فرنساوي، وهو محتوى مراجع من المركز القومي للمناهج لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبني على الفهم والتطبيق، وليس الحفظ. 

كما يراجع على التدريبات والأسئلة المركز القومي للامتحانات المسؤول عن تصميم وتنفيذ منظومة التقييم الجديدة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة «حصص مصر» في ديسمبر 2020، وتعلّم عليها مليون طالب. وفي العام الدراسي 2020-2021 شاهد الطلاب أكثر من مليون ساعة لشرح المناهج، وتدربوا على حل أكثر من 115 مليون سؤال، طبقا لطريقة التقييم الجديدة.

وكان قد أوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة تنفذ خطة مختلفة لوضع الإطار العام للمناهج من خلال التعاون مع الكثير من الدول المتقدمة فى التعليم مثل أمريكا وفنلندا وسنغافورة وغيرها، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج الذي يضم نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين بجانب الشركاء الأجانب لدفع الطلاب إلى التفكير، وتخريج طلاب قادرين على المنافسة عالميًا.

وأكد أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، تم توفير مصادر المعرفة من خلال تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتوفير التابلت لفهم محتوى المناهج بشكل جديد.

وأشار إلى أنه لفهم المعلومة فقد تم تغيير أسلوب التقييم لقياس مهارة استرجاع المعلومة من خلال أسئلة تقيس مقدار فهم مخرجات التعلم الحقيقية المستهدفة.

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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