الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 150 سيدة ضمن حملة «حقك تنظمي» بجنوب سيناء

الكشف على سيدة
الكشف على سيدة

قالت الدكتورة مها النموري، مدير تنظيم الأسرة بجنوب سيناء، إنه تم تقديم المشورة إلى 572 منتفعة، وتوقيع الكشف على 150 سيدة، و295 طفلًا، وذلك خلال أول ثلاثة أيام من حملة "حقك تنظمي".

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة - في تصريح اليوم - إن الحملة تأتي برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والمحافظ خالد فودة، مشيرًا إلى أن أعمال حملة "حقك تنظمي" تأتي ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تقام في الفترة من 13 إلى 17 فبراير الجاري بمدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء عن طريق الفرق المتنقلة والثابتة بوحدات طب الأسرة، وسوف يتم استكمال باقي المدن متمثلة فى شرم الشيخ ودهب ونويبع خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

الطور حقك تنظمي جنوب سيناء حملة حقك تنظمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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