الراهبات الأليصابيات تعزي أقباط مصر بعد رحيل المعاون البطريركي الشرفي

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن أسرة الراهبات الثاليثيات الفرنسيسكانيات الأليصابيات، تقدمت بخالص التعازي لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وللآباء المطارنة الأجلاء، والكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في نياحة مثلث الرحمات الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي، وراعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وقالت في بيان رسمي لها: “الرب يعوض الكنيسة لدعوات صالحة على مثاله”.

وكان قد نعى القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك.

وقال في برقية العزاء: “صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق تقدم إلى غبطتكم وللكنيسة الكاثوليكية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة”.