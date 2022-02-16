الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل قتل سائق بسبب «ركنة موتوسيكل» بمصر القديمة

حبس عاطل
حبس عاطل

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله سائق مستخدمًا عصا حديدية ملحوم برأسها أسطوانة صاروخ تقطيع الحديد في مصر القديمة، بسبب خلاف على ركنة موتوسيكل.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل، كما أمرت بفحص عينة من الدم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال المواطن "محي. ا. م"، 58 سنة، سائق ومقيم عزبة خير الله، دائرة القسم، مصاب بجرح غائر فى الرأس وتوفى جراء إصابته البالغة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيق الضحية وكلا من المتهمين وهم "مؤمن.خ"، "محمد.خ"، و"احمد.خ"، ونجل عمهم "محمود.م"، بسبب قيام شقيق الضحية بالاصطدام بموتوسيكل ملك أحد المتهمين فقاموا بالتشاجر معه وتدخل المجنى عليه لتخليص شقيقه من بين ايديهم فقام احدهم بضربه بواسطة ماسورة حديدية مثبت بها أسطوانة صاروخ لقطع الحديد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

قاض المعارضات حبس عاطل التحقيقات مصر القديمة خلاف ركنة موتوسيكل

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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