الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل ينعى المستشار سعيد مرعى: رمز وقيمة قضائية

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي

نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار سعيد مرعي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وأكد مروان أن الفقيد كان رمزًا وقيمة قضائية كبيرة ومخلصًا في أداء رسالته وكان مثالاً يحتذى به خلال مسيرته القضائية الكبيرة.

وتقدّم المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالعزاء إلى الأسرة القضائية وإلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير العدل وزارة العدل المستشار سعيد مرعى عمر مروان وزير العدل وافته المنيه صباح اليوم

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