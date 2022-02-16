صعود شبه جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، باستثناء المؤشر الرئيسي للسوق، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على تعاملات المستثمرين، بعد بدء تلاشي مخاوف الازمة الروسية الأوكرانية .

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.21%، ليصل إلى مستوى 11539 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 1979 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 13742 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 4579 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 1987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 2998 نقطة.