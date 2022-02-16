الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فريق النمر.. أداة أمريكا للرد على التحركات الروسية في أوكرانيا

جريدة الدستور

فى ظل تطور الأوضاع فى العالم على إثر التوقعات حول غزو روسي لأوكرانيا قبل نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية.

هناك مجموعة أمريكية تعمل في صمت بعيدا عن الأضواء فقط لكشف وترتيب سيناريوهات الفترة المقبلة في حال وقعت الحرب، فريق النمر أداة الولايات المتحدة الأمريكية للرد على كافة التحركات الروسية.

فما هو فريق النمر وما أهميته ومتى تكون؟

شكل البيت الأبيض فريقا أطلق عليه اسم "فريق النمر"، في نوفمبر الماضي عندما طلب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان من أليكس بيك مدير مجلس الأمن القومي للتخطيط الاستراتيجي، قيادة جهود التخطيط عبر وكالات متعددة، وجرى استدعاء وزارات الدفاع والخارجية والطاقة والخزانة والأمن الداخلي، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للنظر في احتمالية وقوع أزمة إنسانية، وفقا للصحيفة ذاتها.

وتنحصر مهمة فريق النمر فى رسم السيناريوهات والخطط لكيفية الرد الأمريكي على كافة التحركات الروسية مع أوكرانيا من العرض المحدود للقوة إلى الغزو الكامل.

ويتكون الفريق من مجموعة متنوعة من الخبراء الذين يعالجون مشكلة معينة، من أجل الاستعداد والانقضاض، وجرى تشكيله بعد اكتشاف مسؤولي الأمن القومي الأمريكي في أكتوبر الماضي، علامات مقلقة على زيادة كبيرة في القوات الروسية على حدود أوكرانيا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وأجرى فريق النمر تمرينين لعدة ساعات، أحدهما من مسؤولي الحكومة الأمريكية لإعداد سيناريوهات، وتجميع كتيب يلخص مجموعة من الاستجابات المحتملة السريعة، بدءا من اليوم الأول، وامتدادا على نحو أسبوعين من وقوع غزو روسي لأوكرانيا.

ويذهب الكتيب الذي يعده فريق النمر، إلى ما هو أبعد من سيناريوهات ساحة المعركة، مثل كيفية التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين، الذين قد يتدفقون إلى بولندا ورومانيا، وكيفية تأمين السفارة الأمريكية في كييف، وما نوع العقوبات التي يجب فرضها على موسكو بالضبط، وكيفية مواجهة هجوم إلكتروني متطور.

وجرى توزيع الكتيب الذي يتكون من قرابة 30 ورقة وتقييما استخباراتيا، على مختلف المسؤولين بينهم القادة العسكريون والمدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية.

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